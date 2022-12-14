У Парижі пройшли обшуки у штаб-квартирі партії Макрона: названо причину

У виданні зазначають, що обшуки також пройшли в офісі консалтингової фірми McKinskey у справі щодо можливого незаконного фінансування виборчих кампаній президента Франції.

За даними видання, кілька консультантів компанії працювали як неоплачувані волонтери під час виборчої кампанії Макрона у 2017 році. Тепер правоохоронці намагаються з'ясувати, чи це не призвело до прихованих витрат на кампанію і чи користувалася фірма особливим доступом і ставленням після цього при отриманні прибуткових контрактів з урядом.

Розслідування ініціювали після того, як Сенат Франції дійшов висновку, що державні витрати на консалтингові послуги зросли більш ніж удвічі в період з 2018 до 2021 року - під час першого терміну Макрона.

"Це нормально, що судові органи проводять вільне та незалежне розслідування, щоб пролити весь світ на цю тему", - заявив представник партії "Відродження" Лоїк Сіньйор.

За його словами, партія готова надати правоохоронцям усю корисну інформацію про кампанії.