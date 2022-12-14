У Парижі пройшли обшуки у штаб-квартирі партії Макрона: названо причину

Національна фінансова прокуратура Франції сьогодні, 14 грудня, провела обшуки у штаб-квартирі партії "Відродження" чинного президента Еммануеля Макрона. Причиной стали витрати на консалтингові послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.
У виданні зазначають, що обшуки також пройшли в офісі консалтингової фірми McKinskey у справі щодо можливого незаконного фінансування виборчих кампаній президента Франції.
За даними видання, кілька консультантів компанії працювали як неоплачувані волонтери під час виборчої кампанії Макрона у 2017 році. Тепер правоохоронці намагаються з'ясувати, чи це не призвело до прихованих витрат на кампанію і чи користувалася фірма особливим доступом і ставленням після цього при отриманні прибуткових контрактів з урядом.
Розслідування ініціювали після того, як Сенат Франції дійшов висновку, що державні витрати на консалтингові послуги зросли більш ніж удвічі в період з 2018 до 2021 року - під час першого терміну Макрона.
"Це нормально, що судові органи проводять вільне та незалежне розслідування, щоб пролити весь світ на цю тему", - заявив представник партії "Відродження" Лоїк Сіньйор.
За його словами, партія готова надати правоохоронцям усю корисну інформацію про кампанії.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв підтримку Україні до звільнення всіх територій.
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