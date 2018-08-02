В Париже закрыли Эйфелеву башню

В Париже бастуют сотрудники компании, которая обслуживает архитектурную достопримечательность

В Париже из-за забастовки работников Эйфелевой башни закрыли главную туристическую памятку Франции. Причиной забастовок стали слишком большие очереди к памятке, передает DW.

Забастовка сотрудников французской компании SETE, которая обслуживает Эйфелеву башню, началась в среду, 1 августа. В частности, их не устраивает то, каким образом организовано посещение архитектурной памятки. Сейчас башня закрыта для посетителей.

По словам работников SETE, ежедневно выстраиваются к башне выстраиваются "устрашающие" очереди. В частности, с начала июля 50% входных билетов к Эйфелевой башне ежедневно откладывают для посетителей, которые покупают их заранее онлайн, выбирая себе конкретное время визита. Раньше заранее можно было зарезервировать только 20 % билетов.

Также руководство архитектурной памятки решило зарезервировать конкретные лифты для владельцев билетов, купленных заранее. По мнению работников башни, именно это привело к созданию огромных очередей, в которые выстраиваются посетители, покупающие билеты на месте. Порой прежде чем попасть к Эйфелевой башне туристы вынуждены ждать в таких очередях более трех часов.

На сегодня Эйфелеву башню обслуживают 300 сотрудников. В прошлом году архитектурную памятку посетили более шести миллионов туристов.

Напомним, в июне 2018 года стало известно, что в Париже решили огородить Эйфелеву башню стеклянной стеной для защиты основания монумента от терактов.