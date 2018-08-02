У Парижі закрили Ейфелеву вежу

У Парижі страйкують співробітники компанії, яка обслуговує архітектурну пам'ятку

У Парижі через страйк працівників Ейфелевої вежі закрили головну туристичну пам'ятку Франції. Причиною страйків стали занадто великі черги до пам'ятки, передає DW.

Страйк співробітників французької компанії SETE, котра обслуговує Ейфелеву вежу, розпочався у середу, 1 серпня. Зокрема, їх не влаштовує те, яким чином організовано відвідування архітектурної пам'ятки. Наразі вежу закрито для відвідувачів.

За словами працівників SETE, щодня вишиковуються до вежі вишиковуються "страхітливі" черги. Зокрема, з початку липня 50% вхідних квитків до Ейфелевої вежі щоденно відкладають для відвідувачів, котрі купують їх заздалегідь онлайн, обираючи собі конкретний час візиту. Раніше заздалегідь можна було зарезервувати лише 20 % квитків.

Також керівництво архітектурної пам'ятки вирішило зарезервувати конкретні ліфти для власників квитків, зарезервованих заздалегідь. На думку працівників вежі, саме це спричинило створення величезних черг, у які вишиковуються відвідувачі, котрі купують квитки на місці. Часом перш ніж потрапити до Ейфелевої вежі туристи змушені чекати в таких чергах більше трьох годин.

На сьогодні Ейфелеву вежу обслуговують 300 співробітників. Минулого року архітектурну пам'ятку відвідали понад шість мільйонів туристів.

Нагадаємо, у червні 2018 року стало відомо, що у Парижі вирішили обгородити Ейфелеву вежу скляною стіною для захисту основи монумента від терактів.