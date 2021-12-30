ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Парижі вводять обов'язковий масковий режим

Новость на русском →
Париж, Четвер 30 грудня 2021 07:55
В Парижі вводять обов'язковий масковий режим Фото: у Парижі вводять обов'язковий масочний режим (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У столиці Франції з 31 грудня носіння медичної маски стане обов'язковим у публічних місцях. Причиною є різкий сплеск, заражений штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LCI.

Міністр солідарності та охорони здоров'я Франції Олів'є Веран повідомив, що кожну секунду понад два французи заражаються коронавірусом.

Масковий режим на вулиці або в багатолюдних місцях у Парижі буде важливим бар'єром, здатним значно обмежити поширення інфекції. Ця вимога поширюється на всіх людей, старших 11 років. Виняток зроблено, зокрема, для велосипедистів та тих, хто займається спортом.

"Префектура поліції найближчим часом проводитиме регулярні та посилені перевірки, щоб переконатися у дотриманні цієї вимоги, особливо у багатолюдних місцях столиці. Недотримання цього заходу призведе до штрафу у розмірі 135 євро", - заявили в поліції.

У Франції останніми днями різко зросла захворюваність на коронавірус. 24 грудня в країні захворіли 94 124 особи, тоді як на день пізніше лікарі виявили 104 611 нових пацієнтів, це були рекордні показники на той момент.

Раніше ми писали, що у Франції рекордна кількість випадків COVID. Щомиті виявляють двох хворих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Париж Коронавірус
NEWS
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
DAILY
Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю