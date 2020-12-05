ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Париже во время протестов задержали 42 человека, восемь полицейских пострадали

Париж, Суббота 05 декабря 2020 22:18
В Париже во время протестов задержали 42 человека, восемь полицейских пострадали
Фото: полиция в Париже (twitter.com/prefpolice)
Автор: Роман Тверденко

В ходе протестов против полиции задержали 42 участника акций. Среди полицейских пострадали восемь человек.

Об этом сообщает полиция Парижа.

В ходе протестов против закона об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими участники акции разбили окна супермаркета, агентства недвижимости и банка. Также они бросали петарды камни и прочие предметы в полицейских.

Сотрудники отвечали на это применением слезоточивого газа.

Полиция заявила, что в Париже в субботу, 5 декабря, в протестах участвовали пять тысяч человек. Всего по стране вышли на марши около 52,3 тысяч человек, что значительно меньше чем неделю назад. Тогда только в Париже в акциях участвовали 46 тысяч человек, а по стране - 133 тысячи.

Отметим, что согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать одним годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Франция

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь