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В Париже произошел пожар возле посольства Италии

Автор: РБК-Украина

В Париже произошел сильный пожар в седьмом округе, между резиденцией премьер-министра Франции и посольством Италии. Пламя и густой столб дыма был виден почти во всей французской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание 20 minutes.

Пожар начался на верхнем этаже жилого комплекса Varenne, здания, находящегося на реконструкции, и быстро перекинулся на крышу.

"Здание не является смежным, что ограничивает риск распространения огня", - сказал подполковник Клер Боэ, пресс-секретарь спасательной службы Парижа.

Спасательные работы не потребовались, поскольку здание было пустым, когда начался пожар. Тем не менее было мобилизовано около сотни пожарных.

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ФранцияпожарПариж