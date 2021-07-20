В Париже произошел пожар возле посольства Италии
В Париже произошел сильный пожар в седьмом округе, между резиденцией премьер-министра Франции и посольством Италии. Пламя и густой столб дыма был виден почти во всей французской столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание 20 minutes.
Пожар начался на верхнем этаже жилого комплекса Varenne, здания, находящегося на реконструкции, и быстро перекинулся на крышу.
"Здание не является смежным, что ограничивает риск распространения огня", - сказал подполковник Клер Боэ, пресс-секретарь спасательной службы Парижа.
Спасательные работы не потребовались, поскольку здание было пустым, когда начался пожар. Тем не менее было мобилизовано около сотни пожарных.
ALERTE INFO - Un incendie s’est déclaré rue de Varennes près du Palais Matignon, résidence du Premier ministre français. (témoins) #Paris pic.twitter.com/PA5AHzUnCl— Mediavenir (@Mediavenir) July 20, 2021