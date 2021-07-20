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У Парижі сталася пожежа біля посольства Італії

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Париж, Вівторок 20 липня 2021 15:10
У Парижі сталася пожежа біля посольства Італії Фото: у Парижі сталася пожежа біля посольства Італії (twitter.com/Tasnimnews_Fa)
Автор: РБК-Україна

У Парижі сталася сильна пожежа в сьомому окрузі, між резиденцією прем'єр-міністра Франції і посольством Італії. Полум'я і густий стовп диму було видно майже у всій французькій столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання 20 minutes.

Пожежа почалася на верхньому поверсі житлового комплексу Varenne, будівлі, що знаходиться на реконструкції, і швидко перекинувся на дах.

"Будівля не є суміжною, що обмежує ризик поширення вогню",- сказав підполковник Клер Бое, прес-секретар рятувальної служби Парижа.

Рятувальні роботи не були потрібні, оскільки будівля була порожньою, коли почалася пожежа. Проте було мобілізовано близько сотні пожежників.

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Франція пожежа Париж
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