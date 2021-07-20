У Парижі сталася пожежа біля посольства Італії
У Парижі сталася сильна пожежа в сьомому окрузі, між резиденцією прем'єр-міністра Франції і посольством Італії. Полум'я і густий стовп диму було видно майже у всій французькій столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання 20 minutes.
Пожежа почалася на верхньому поверсі житлового комплексу Varenne, будівлі, що знаходиться на реконструкції, і швидко перекинувся на дах.
"Будівля не є суміжною, що обмежує ризик поширення вогню",- сказав підполковник Клер Бое, прес-секретар рятувальної служби Парижа.
Рятувальні роботи не були потрібні, оскільки будівля була порожньою, коли почалася пожежа. Проте було мобілізовано близько сотні пожежників.
ALERTE INFO - Un incendie s’est déclaré rue de Varennes près du Palais Matignon, résidence du Premier ministre français. (témoins) #Paris pic.twitter.com/PA5AHzUnCl— Mediavenir (@Mediavenir) July 20, 2021