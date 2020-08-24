В Париже футбольные фаны устроили беспорядки: полиция применила слезоточивый газ

После завершения матча болельщики начали жечь файеры и громить припаркованные автомобили
В Париже футбольные болельщики устроили беспорядки после финального матча "Лиги чимпионов", в котором французский клуб "Пари Сен-Жермен" проиграл немецкой "Баварии". Полиции пришлось применить слезоточивый газ против фанатов на Елисейских полях.
Об этом сообщает Le Parisien.
Болельщики парижского клуба, впервые попавшего в финал самого престижного из европейских кубков, собрались на стадионе "Парк де Пренс" и Елисейских полях, где запрещены массовые мероприятия.
После завершения матча болельщики начали жечь файеры, взрывать петарды, громить припаркованные автомобили и вирины магазинов. Полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков, толпа начала разбегаться.
Как сообщили в полиции, 6 человек были арестованы, 274 человека были оштрафованы за нарушение масочного режима.
Отметим, ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен предупредил футбольных фанов, что общественный порядок в Париже в этот вечер будут охранять три тысячи полицейских. Они заставят фанатов пользоваться медицинскими масками и соблюдать необходимую дистанцию.
Plusieurs mouvements de foule sur les Champs-Elysées après le match #PSGBayern. pic.twitter.com/yFHDXj4HmI— Yann Quercia (@YannQuerciaa) August 23, 2020
Une voiture est dégradée en amont des #champselysées suite au match #PSGBayern #PSGFCB #UefaChampionsLeague #LDC2020 #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/Syj1ElC1eZ— Grégoire Mandy (@gregoire_mandy) August 23, 2020
Evacuées des bars près de la Porte de St Cloud, des foules de vandales mettent le feu à des poubelles et sont chassées par la police. #PSGBayern pic.twitter.com/rlTHkUC1vY— Damien Licata Caruso (@DamienLicata) August 23, 2020
Paris after #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/GZHYeqETPV— Tim A Roberts (@Tim_A_Roberts) August 23, 2020
FLASH : Autour des #ChampsElysees, des véhicules sont incendiés, de nombreuses boutiques ont été dégradés et de nombreux vols ont été effectués. (Via @RemyBuisine) #PSSBayern #UCLFinal2020 pic.twitter.com/9jL2bCmwPZ— Conflits (@Conflits_FR) August 23, 2020
Напомним, футболисты немецкой "Баварии" стали победителями Лиги чемпионов, в финале обыграв "ПСЖ" со счетом 1:0 - единственный гол в составе "Баварии" забил француз Кингсли Коман, который является воспитанником "ПСЖ".