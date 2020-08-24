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В Париже футбольные фаны устроили беспорядки: полиция применила слезоточивый газ

Париж, Понедельник 24 августа 2020 02:28
В Париже футбольные фаны устроили беспорядки: полиция применила слезоточивый газ
Фото: беспорядки в Париже (twitter.com/c_toujours_mo)
Автор: РБК-Украина

После завершения матча болельщики начали жечь файеры и громить припаркованные автомобили

В Париже футбольные болельщики устроили беспорядки после финального матча "Лиги чимпионов", в котором французский клуб "Пари Сен-Жермен" проиграл немецкой "Баварии". Полиции пришлось применить слезоточивый газ против фанатов на Елисейских полях.

Об этом сообщает Le Parisien.

Болельщики парижского клуба, впервые попавшего в финал самого престижного из европейских кубков, собрались на стадионе "Парк де Пренс" и Елисейских полях, где запрещены массовые мероприятия.

После завершения матча болельщики начали жечь файеры, взрывать петарды, громить припаркованные автомобили и вирины магазинов. Полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков, толпа начала разбегаться.

Как сообщили в полиции, 6 человек были арестованы, 274 ​​человека были оштрафованы за нарушение масочного режима.

Отметим, ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен предупредил футбольных фанов, что общественный порядок в Париже в этот вечер будут охранять три тысячи полицейских. Они заставят фанатов пользоваться медицинскими масками и соблюдать необходимую дистанцию.

Напомним, футболисты немецкой "Баварии" стали победителями Лиги чемпионов, в финале обыграв "ПСЖ" со счетом 1:0 - единственный гол в составе "Баварии" забил француз Кингсли Коман, который является воспитанником "ПСЖ".

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