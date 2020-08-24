В Париже футбольные фаны устроили беспорядки: полиция применила слезоточивый газ

Фото: беспорядки в Париже (twitter.com/c_toujours_mo)

После завершения матча болельщики начали жечь файеры и громить припаркованные автомобили

В Париже футбольные болельщики устроили беспорядки после финального матча "Лиги чимпионов", в котором французский клуб "Пари Сен-Жермен" проиграл немецкой "Баварии". Полиции пришлось применить слезоточивый газ против фанатов на Елисейских полях.

Об этом сообщает Le Parisien.

Болельщики парижского клуба, впервые попавшего в финал самого престижного из европейских кубков, собрались на стадионе "Парк де Пренс" и Елисейских полях, где запрещены массовые мероприятия.

После завершения матча болельщики начали жечь файеры, взрывать петарды, громить припаркованные автомобили и вирины магазинов. Полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков, толпа начала разбегаться.

Как сообщили в полиции, 6 человек были арестованы, 274 ​​человека были оштрафованы за нарушение масочного режима.

Отметим, ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен предупредил футбольных фанов, что общественный порядок в Париже в этот вечер будут охранять три тысячи полицейских. Они заставят фанатов пользоваться медицинскими масками и соблюдать необходимую дистанцию.

Plusieurs mouvements de foule sur les Champs-Elysées après le match #PSGBayern. pic.twitter.com/yFHDXj4HmI — Yann Quercia (@YannQuerciaa) August 23, 2020

Evacuées des bars près de la Porte de St Cloud, des foules de vandales mettent le feu à des poubelles et sont chassées par la police. #PSGBayern pic.twitter.com/rlTHkUC1vY — Damien Licata Caruso (@DamienLicata) August 23, 2020

FLASH : Autour des #ChampsElysees, des véhicules sont incendiés, de nombreuses boutiques ont été dégradés et de nombreux vols ont été effectués. (Via @RemyBuisine) #PSSBayern #UCLFinal2020 pic.twitter.com/9jL2bCmwPZ — Conflits (@Conflits_FR) August 23, 2020

Напомним, футболисты немецкой "Баварии" стали победителями Лиги чемпионов, в финале обыграв "ПСЖ" со счетом 1:0 - единственный гол в составе "Баварии" забил француз Кингсли Коман, который является воспитанником "ПСЖ".