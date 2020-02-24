В Париже из-за плохого самочувствия туриста из Китая заблокировали участок полиции

Полицейский участок в 13-м округе Парижа (Франция) был заблокирован после того, как китайский турист, который пришел в участок подать жалобу о краже, почувствовал себя плохо. Врачи обследуют туриста во избежание распространения коронавируса, сообщает LCI.

Как сообщается, здание полицейского участка заблокировано из соображений безопасности, пока медики обследуют туриста.

Также на автовокзале в Лионе остановлен междугородний автобус, который ехал из итальянского города Милана. Один его пассажир отправлен на проверку в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Автобус отогнали на стоянку, вокруг него установили периметр безопасности, однако весь вокзал не перекрыт.

Отметим, в Италии в результате распространения коронавируса уже зафиксировали пятый случай смерти. Как сообщили в Департаменте гражданской защиты, на данный момент в Италии зарегистрировано более 200 случаев заболевания коронавирусом.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в северные регионы Италии и Ирана в связи с распространением коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что пассажирам рейса авиакомпании Alitalia из Рима не разрешили сойти с самолета после приземления в аэропорту острова Маврикия в связи с угрозой распространения коронавируса.