В Париже первомайское шествие закончилось столкновением с полицией
Традиционное первомайское шествие в Париже переросло в столкновения с полицией. Было арестовано 54 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский телеканал BFMTV.
По данным Министерства внутренних дел Франции, в это воскресенье в Париже в первомайской демонстрации приняли участие 24 тысячи человек.
Шествие началось в 14:30 по местному времени с площади Республики. В нем приняли участие профсоюзные, а также студенческие и школьные организации.
Затем от демонстрантов отделилась группа протестующих в черной одежде, перчатках и масках. Они начали движение по не согласованному маршруту.
Нарушители били стекла, крушили магазины, филиал ресторана McDonald's и банки. Некоторые из собравшихся попробовали возвести баррикады. При этом хулиганы забрасывали силовиков разными предметами, в том числе и фруктами.
Полиция пыталась разогнать их слезоточивым газом и водометом. На место прибыли пожарные, которые тушили поджоги демонстрантов. Один из правонарушителей попытался атаковать пожарных.
Напомним, полиция Парижа открыла огонь по автомобилю, который ехал на высокой скорости в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате водитель и пассажир убиты.
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