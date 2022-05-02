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В Париже первомайское шествие закончилось столкновением с полицией

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Париж, Понедельник 02 мая 2022 03:12
В Париже первомайское шествие закончилось столкновением с полицией Фото: полиция Франции (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Традиционное первомайское шествие в Париже переросло в столкновения с полицией. Было арестовано 54 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в это воскресенье в Париже в первомайской демонстрации приняли участие 24 тысячи человек.

Шествие началось в 14:30 по местному времени с площади Республики. В нем приняли участие профсоюзные, а также студенческие и школьные организации.

Затем от демонстрантов отделилась группа протестующих в черной одежде, перчатках и масках. Они начали движение по не согласованному маршруту.

Нарушители били стекла, крушили магазины, филиал ресторана McDonald's и банки. Некоторые из собравшихся попробовали возвести баррикады. При этом хулиганы забрасывали силовиков разными предметами, в том числе и фруктами.

Полиция пыталась разогнать их слезоточивым газом и водометом. На место прибыли пожарные, которые тушили поджоги демонстрантов. Один из правонарушителей попытался атаковать пожарных.

Напомним, полиция Парижа открыла огонь по автомобилю, который ехал на высокой скорости в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате водитель и пассажир убиты.

Мы также писали о том, что после переизбрания президента Эммануэля Макрона в ряде городов Франции начались массовые беспорядки.

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