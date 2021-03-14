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В Париже переполнены больницы, пациентов с COVID эвакуируют в другие города

Новина українською → Париж, Воскресенье 14 марта 2021 23:30
В Париже переполнены больницы, пациентов с COVID эвакуируют в другие города Фото: эвакуация (twitter.com/GroupeADP)
Автор: Артур Родивилов

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации из региона Иль-де-Франс, в который входит Париж, началась эвакуация больных COVID-19 в другие департаменты страны. В Бордо эвакуированы несколько десятков пациентов.

О таком решении объявил в воскресенье представитель французского правительства Габриэль Аттал в Twitter.

На следующей неделе правительство планирует вывезти для продолжения лечения в другие регионы около сотни человек.

Кроме самолетов, для эвакуации больных COVID-19 будут использовать специальные медицинские вагоны национальной железной дороги.

В течение предыдущих недель в регионе Иль-де-Франс наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация на фоне переполнения больниц, особенно реанимационных отделений.

Правительство рассматривает возможность введения в регионе жестких карантинных мероприятий. Зато мэрия Парижа и руководство Иль-де-Франс выступают против возвращения к полному локдауну.

Напомним, во Франции правительство заявило об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Показатели вернулись на уровень ноября прошлого года.

Кроме того, ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19. Правительство Эммануэля Макрона пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что комендантский час в стране будет действовать еще в течение 4-6 недель. Его не отменят из-за стремительного распространения коронавируса во Франции.

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