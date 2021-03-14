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У Парижі переповнені лікарні, пацієнтів з COVID евакуюють в інші міста

Новость на русском → Париж, Неділя 14 березня 2021 23:30
У Парижі переповнені лікарні, пацієнтів з COVID евакуюють в інші міста Фото: евакуація (twitter.com/GroupeADP)
Автор: Артур Родивилов

У зв'язку з ускладненням епідеміологічної ситуації з регіону Іль-де-Франс, в який входить Париж, почалася евакуація хворих COVID-19 в інші департаменти країни. В Бордо евакуйовані кілька десятків пацієнтів.

Про таке рішення оголосив у неділю представник французького уряду Габріель Аттал в Twitter.

Наступного тижня уряд планує вивезти для продовження лікування в інші регіони близько сотні осіб.

Крім літаків, для евакуації хворих COVID-19 будуть використовувати спеціальні медичні вагони національної залізниці.

Протягом попередніх тижнів в регіоні Іль-де-Франс спостерігається складна епідеміологічна ситуація на тлі переповнення лікарень, особливо реанімаційних відділень.

Уряд розглядає можливість введення в регіоні жорстких карантинних заходів. Натомість мерія Парижа і керівництво Іль-де-Франс виступають проти повернення до повного локдауну.

Нагадаємо, у Франції уряд заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Показники повернулися на рівень листопада минулого року.

Крім того, раніше Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19. Уряд Еммануеля Макрона намагається стримати сплеск різновидів коронавірусу у французькому регіоні Мозель.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що комендантська година в країні буде діяти ще протягом 4-6 тижнів. Її не скасують через стрімке розповсюдження коронавірусу у Франції.

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