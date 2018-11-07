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В Париже основали европейскую оборонную коалицию

Новости » Политика    07.11.2018 - 20:10
Иллюстративное фото (GettyImages)
Иллюстративное фото (GettyImages)

Она будет реагировать на военные кризисы

Коалиция европейских вооруженных сил, готовая реагировать на кризисы возле европейских границ, была образована в среду в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Ожидается, что десятой страной, которая присоединится к коалиции, станет Финляндия.

По информации агентства, коалиция, которая называется Европейская инициатива вмешательства, приобрела официальную форму в Париже после нескольких месяцев переговоров с Германией, которую Франция видит центром коалиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил идею формирования инициативы больше года назад, однако она встретила скептицизм со стороны других стран Европейского Союза. Идея совпадала с запуском знакового военного пакта ЕС (PESCO), направленного на содействие совместных военных инвестиций.

Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия поддержали инициативу. Предполагается, что члены коалиции будут сотрудничать в области планирования, анализа новых военных и гуманитарных кризисов, а также возможных военных мер в ответ на эти кризисы.

"В условиях, когда угрозы и потрясения геополитического или климатического характера множатся, инициатива должна направить сингал о том, что Европа готова, что Европа способна", - сказал официальный представитель министерства обороны Франции.

По словам чиновника, инициатива не "противоречит историческим оборонительным усилиям ЕС, а также НАТО". "Наоборот, она только улучшит взаимодействие между привлеченными странами", сказал он.

Во вторник Эммануэль Макрон призвал к созданию "настоящей европейской армии", чтобы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов.

Отметим, ранее сообщалось, что альянс разведслужб США, Австралии, Британии, Канады и Новой Зеландии (Five Eyes) собирается создать коалицию с разведками Германии и Японии для противодействия Китаю и Российской Федерации.

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