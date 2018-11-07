У Парижі заснували європейську оборонну коаліцію

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Вона буде реагувати на військові кризи

Коаліція європейських збройних сил, яка готова реагувати на кризи біля європейських кордонів, була утворена в середу в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Очікується, що десятою країною, яка приєднається до коаліції, стане Фінляндія.

За інформацією агентства, коаліція, яка називається Європейська ініціатива втручання, придбала офіційну форму в Парижі після декількох місяців переговорів з Німеччиною, яку Франція бачить центром коаліції.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував ідею формування ініціативи більше року тому, проте вона зустріла скептицизм з боку інших країн Європейського Союзу. Ідея збігалася з запуском знакового військового пакту ЄС (PESCO), спрямованого на сприяння спільних військових інвестицій.

Німеччина, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Нідерланди, Іспанія і Португалія підтримали ініціативу. Передбачається, що члени коаліції будуть співпрацювати в області планування, аналізу нових військових і гуманітарних криз, а також можливих військових заходів у відповідь на ці кризи.

"В умовах, коли загрози і потрясіння геополітичного або кліматичного характеру множаться, ініціатива повинна направити сингал про те, що Європа готова, що Європа здатна", - сказав офіційний представник міністерства оборони Франції.

За словами чиновника, ініціатива "суперечить історичним оборонним зусиллям ЄС, а також НАТО". "Навпаки, вона тільки покращить взаємодію між залученими країнами", - сказав він.

У вівторок Еммануель Макрон закликав до створення "справжньої європейської армії", щоб зменшити залежність від Сполучених Штатів.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що альянс розвідслужб США, Австралії, Британії, Канади та Нової Зеландії (Five Eyes) збирається створити коаліцію з розвідками Німеччини і Японії для протидії Китаю та Російської Федерації.