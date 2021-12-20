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В Париже мужчина с ножом захватил заложников в магазине. Требует разговора с министром

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Париж, Понедельник 20 декабря 2021 18:46
В Париже мужчина с ножом захватил заложников в магазине. Требует разговора с министром Фото: в Париже мужчина захватил заложников в магазине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Париже сегодня вечером вооруженный ножом мужчина захватил заложников в одном из магазине 12-го района. Нападавший требует разговора с министром юстиции Эриком Дюпон-Моретти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM TV.

В магазине на момент нападения находились две женщины. Именно их он взял в заложники.

Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар призвал жителей избегать этого района. По данным источников телеканала, личность мужчины уже установили, у него есть психические расстройства.

Как рассказал один из источников, сейчас правоохранители не считают, что этот захват заложников имеет террористическую подоплеку. Территорию вокруг магазина оцепили. Правоохранители уже ведут переговоры с мужчиной.

По информации телеканала, этого мужчину осудили в 1994 году за убийство его работодателя. В четверг, 16 декабря, суд решил возобновить это дело. Теперь мужчина требует переговоров с министром юстиции и адвокатом.

Министр юстиции уже заявил, что готов помочь правоохранителям вести переговоры, если возникнет потребность.

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