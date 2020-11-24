В Париже демонтировали нелегальный лагерь мигрантов

Фото: полиция демонтирует палаточный городок (twitter.com RemyBuisine)

Вчера вечером в центре Парижа полиция начала демонтаж незаконно установленного палаточного городка мигрантов. В тот момент там находилось более 450 мигрантов.

Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщается, городок мигрантов был расположен на площади Республики. В полиции определили, что его строительство организовали "определенные ассоциации", что, по словам правоохранителей, "неприемлемо".

Демонтаж палаток начался около 8 вечера, иногда с мигрантами, которые находились внутри. Во время зачистки лагеря полиция применила слезоточивый газ. Через полтора часа лагерь разобрали.

Ambiance tendue et intervention muscléede la police et de la gendarmerie mobile place de la #République à Paris pour faire évacuer le camp de #migrants и #refugiés de dizaines de tentes installées plus tôt dans la soirée pic.twitter.com/y72SZW2D0k — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 23, 2020

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о новой стратегии Евросоюза в отношении миграции и предоставления убежища. Бывшие рецепты регулирования миграции больше не действуют в Европе.

Европейский союз официально объявил о введение новых правил выдачи виз для граждан третьих стран для пребывания на территории стран ЕС.