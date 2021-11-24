Цена побила рекорд. В Париже на аукционе продали черновик Эйнштейна за 11 млн евро

"Рукопись с расчетами, сделанными Альбертом Эйнштейном, когда он пытался сформулировать свою теорию относительности, была продана на аукционе за 11 миллионов евро (9,7 млн фунтов стерлингов, 13 млн долларов)", - пишет издание.

Цена рукописи на аукционе Christie's побила рекорд самого дорогого научного документа с автографом.

Имя покупателя пока не раскрывается.

"Эйнштейн - это тот человек, который делал очень мало записей, поэтому сам факт того, что рукопись сохранилась и дошла до нас, уже делает ее выдающейся", - рассказал Винсент Беллой, эксперт аукционного дома.

Отметим, что в мае 2020 года письмо Эйнштейна, содержащее самое известное уравнение теории, E = mc², было продано более чем за 1,2 млн долларов (897 000 фунтов стерлингов).