Цена побила рекорд. В Париже на аукционе продали черновик Эйнштейна за 11 млн евро

Во французской столице на аукционе Christie's продали рукопись с расчетами легендарного физика-теоретика Альберта Эйнштейна. Цена лота составила 11 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
"Рукопись с расчетами, сделанными Альбертом Эйнштейном, когда он пытался сформулировать свою теорию относительности, была продана на аукционе за 11 миллионов евро (9,7 млн фунтов стерлингов, 13 млн долларов)", - пишет издание.
Цена рукописи на аукционе Christie's побила рекорд самого дорогого научного документа с автографом.
Имя покупателя пока не раскрывается.
"Эйнштейн - это тот человек, который делал очень мало записей, поэтому сам факт того, что рукопись сохранилась и дошла до нас, уже делает ее выдающейся", - рассказал Винсент Беллой, эксперт аукционного дома.
Отметим, что в мае 2020 года письмо Эйнштейна, содержащее самое известное уравнение теории, E = mc², было продано более чем за 1,2 млн долларов (897 000 фунтов стерлингов).
Напомним, в 2017 году письмо легендарного физика-теоретика Альберта Эйнштейна, которое он адресовал преподавателю физики Артуру Л. Конверсу тоже продали на аукционе всего за 53,503 долларов. Из текста письма, представляющего собой ответы на вопросы Конверса, можно сделать вывод, что оно имело отношение к Теории относительности и проведению экспериментов - в частности, там упоминается о том, что результаты эксперимента можно объяснить с помощью электростатической теории, но сама суть опытов не раскрывается.