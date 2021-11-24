Ціна побила рекорд. У Парижі на аукціоні продали чернетку Ейнштейна за 11 млн євро

"Рукопис із розрахунками, зробленими Альбертом Ейнштейном, коли він намагався сформулювати свою теорію відносності, був проданий на аукціоні за 11 мільйонів євро (9,7 млн фунтів стерлінгів, 13 млн доларів)", - пише видання.

Ціна рукопису на аукціоні Christie's побила рекорд найдорожчого наукового документа з автографом.

Ім'я покупця поки не розголошується.

"Ейнштейн - це та людина, яка робила дуже мало записів, тому сам факт того, що рукопис зберігся і дійшов до нас, вже робить його видатним", - розповів Вінсент Беллой, експерт аукціонного дому.

Зазначимо, що в травні 2020 року лист Ейнштейна, який містить найвідоміше рівняння теорії, E = mc², було продано більш ніж за 1,2 млн доларів (897 000 фунтів стерлінгів).