У Парижі заарештували трьох поліцейських через скандал з радником Макрона

Поліцейські вилучили з камер спостереження запис побиття радником Макрона демонстранта

У Парижі (Франція) були заарештовані троє поліцейських, причетні до скандалу з заступником керівника апарату президента Франції Еммануеля Макрона Олександра Беналла, який на демонстрації побив мітингувальника. Про це повідомляє телеканал BFM, посилаючись на інформацію паризької прокуратури.

Зазначено, що повноваження співробітників поліції припинили після публікації відео з побиттям.

У Франції помістили під варту трьох поліцейських, чиї повноваження були припинені після публікації відео з радником французького президента, який бив демонстранта.

Зокрема, правоохоронці були арештовані у зв'язку з тим, що вилучили запис з камер відеоспостереження і надали їх раднику Макрона, хоча не мали на це право.

Раніше видання зазначало, посилаючись на джерело, близьке до розслідування, що троє співробітників поліції підозрюються у копіюванні відео і передачі його співробітникові Єлисейського палацу. Співрозмовник телеканалу зазначив, що повноваження трьох поліцейських були припинені.

Нагадаємо, Олександр Беналл, радник президента Франції, звинувачується у побитті мітингувальника під час першотравневої демонстрації у Парижі. Відзначається, що Беналл був відсторонений від виконання своїх обов'язків строком на два тижні. При цьому чиновнику призупинили оплату праці.

Як писало РБК-Україна, влітку минулого року було розпочато попереднє розслідування щодо найближчого соратника Макрона - міністра територіального планування Рішара Феррана. Його почали на підставі повідомлень низки ЗМІ про можливі фінансові порушення міністра.