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Париж отменяет новогодние мероприятия на Елисейских полях из-за штамма "Омикрон"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Париж отменил традиционные новогодние мероприятия на Елисейских полях. Как отметили городские власти, решение принято из-за опасения распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Власти Парижа объявили, что отменяют все праздничные мероприятия на Елисейских полях 31 декабря. "Фейерверк не состоится, и, к сожалению, не будет никаких ди-джеев", - сообщили изданию в мэрии.

Агентство отмечает, что решение о введении дополнительных ограничений принято на фоне угрозы распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Как заявила группа французских ученых, для снижения темпов распространения инфекции и рисков, связанных с празднованием Нового года, власти должны ввести более строгие ограничения.

Напомним, в Украине первый случай заражения штаммом "Омикрон" зафиксировали 18 декабря. В Минздраве дали рекомендации, как не заразиться новым вариантом коронавируса.

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