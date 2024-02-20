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Партія Орбана вирішила схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО

Фото: Угорщина схвалить вступ Швеції до НАТО 26 лютого (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Правляча партія Угорщини Фідес має намір 26 лютого затвердити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це заявив голова фракції правлячої партії Мате Кочіш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан раніше заявив, що голосування, найімовірніше, відбудеться на початку весняної сесії парламенту, вже наступного тижня.

При цьому офіційний представник уряду Золтан Ковач написав Twitter, що "лідер парламентської групи Фідес Мате Кочіш пропонує Національним зборам Угорщини провести остаточне голосування щодо ратифікації членства Швеції в НАТО 26 лютого, пообіцявши підтримати цю пропозицію з боку Фідес".

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які затягували ратифікацію членства, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент схвалив вступ Швеції до альянсу.

Останній крок на шляху Швеції до НАТО - ратифікація угорським парламентом.

Вступ Швеції має вирішальне значення для того, щоб альянс покращив свою здатність захищати свій східний фланг, довжина якого збільшилася вдвічі після вступу Фінляндії у квітні минулого року.

Вторгнення Росії в Україну два роки тому стимулювало подання заявок двома скандинавськими країнами на вступ до НАТО.

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НАТОШвеціяУгорщина