UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Parimatch спростовує причетність до осіб, згаданих у сюжеті ЗМІ

Фото: Parimatch спростовує причетність до осіб, згаданих у розслідуванні (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

В Parimatch заявили, що жодна з осіб, згаданих у нещодавньому сюжеті ЗМІ, не представляє інтереси компанії та не має ніякого відношення до її діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Спроба пов’язати Parimatch із вказаними особами є свідомою маніпуляцією, мета якої нам невідома. Звертаємо увагу на те, що такий зв'язок будується лише на одному неправдивому твердженні щодо начебто надання охоронних сервісів одним з фігурантів сюжету", - йдеться в заяві.

В компанії також наголосили, що з моменту набрання чинності рішення РНБО, компанія повністю припинила свою діяльність на території України. 

"Ми суворо дотримуємося українського законодавства та продовжуємо оскаржувати накладені санкції у судовому порядку. Як і раніше, ми відстоюємо свою позицію, що включення Parimatch до санкційного списку було випадковим і ґрунтувалося на некоректній і неперевіреній інформації", - йдеться в повідомлені.

В компанії підкреслили, будь-яку взаємодію з державними органами та/або офіційними особами Parimatch здійснює лише у встановленому законом порядку.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Parimatch