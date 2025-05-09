RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Parimatch опровергает причастность к лицам, упомянутым в сюжете СМИ

Фото: Parimatch опровергает причастность к лицам, упомянутым в расследовании (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В Parimatch заявили, что ни одно из лиц, упомянутых в недавнем сюжете СМИ, не представляет интересы компании и не имеет никакого отношения к ее деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Попытка связать Parimatch с указанными лицами является сознательной манипуляцией, цель которой нам неизвестна. Обращаем внимание на то, что такая связь строится только на одном ложном утверждении о якобы предоставлении охранных сервисов одним из фигурантов сюжета", - говорится в заявлении.

В компании также отметили, что с момента вступления в силу решения СНБО, компания полностью прекратила свою деятельность на территории Украины.

"Мы строго придерживаемся украинского законодательства и продолжаем оспаривать наложенные санкции в судебном порядке. Как и раньше, мы отстаиваем свою позицию, что включение Parimatch в санкционный список было случайным и основывалось на некорректной и непроверенной информации", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, любое взаимодействие с государственными органами и/или официальными лицами Parimatch осуществляет только в установленном законом порядке.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Parimatch