Parimatch продолжает работать в РФ, но с новым собственником и брендом

Как известно, ранее в России Parimatch работала через компанию ООО "Бетринг", которая в марте текущего года заявила о смене бренда на Paribet. Чуть позже - в апреле - этот новый бренд перешел под другое юридическое лицо, а уже 26 апреля 2022 года произошла смена собственника этой компании.

Новым номинальным владельцем Paribet (ранее Parimatch) стало созданное всего за 11 дней до этого АО "Трипл Ви".

Согласно регистрационным данным, АО "Трипл Ви" было учреждено 15 апреля 2022 года и зарегистрировано в Москве.

Генеральным директором и конечным бенефициарным собственником АО "Трипл Ви", а соответственно Paribet, теперь является гражданка РФ Далецкая Вероника Юрьевна. Никаких данных о ее профессиональной деятельности в открытых источниках найти не удалось.

Также нет информации и о том, чтобы Далецкая ранее управляла или владела каким-либо существенным бизнесом.

Кроме того, компания сохранила все спонсорские контракты (например, с ФК "Ахмат") и прежних амбассадоров (Андрей Тихонов). Помимо этого, мобильное приложение Paribet, согласно истории обновлений AppStore, является "правопреемником" приложения Parimatch - во время одного из обновлений приложения, бренд Parimatch просто сменился на Paribet.