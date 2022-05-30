Parimatch продовжує працювати в РФ, але з новим власником і брендом

Як відомо, раніше в Росії Parimatch працювала через компанію ТОВ "Бетринг", яка в березні поточного року заявила про зміну бренду на Paribet. Трохи пізніше - у квітні - цей новий бренд перейшов під іншу юридичну особу, а вже 26 квітня 2022 року відбулася зміна власника цієї компанії.

Новим номінальним власником Paribet (раніше Parimatch) стало створене всього за 11 днів до цього АТ "Тріпл Ві".

Згідно з реєстраційними даними, АТ "Тріпл Ві" було засновано 15 квітня 2022 року і зареєстровано в Москві.

Генеральним директором і кінцевим бенефіціарним власником АТ "Тріпл Ві", а відповідно Paribet, тепер є громадянка РФ Далецька Вероніка Юріївна. Жодних даних про її професійну діяльність у відкритих джерелах знайти не вдалося.

Також немає інформації і про те, щоб Далецька раніше управляла або володіла яким-небудь істотним бізнесом.

Крім того, компанія зберегла всі спонсорські контракти (наприклад, з ФК "Ахмат") і колишніх амбасадорів (Андрій Тихонов). Крім цього, мобільний додаток Paribet, згідно з історією оновлень AppStore, є "правонаступником" програми Parimatch-під час одного з оновлень Програми, бренд Parimatch просто змінився на Paribet.