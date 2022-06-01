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Parimatch продолжает работать в Беларуси, обновляя логотип своего кубка

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 12:21
Parimatch продолжает работать в Беларуси, обновляя логотип своего кубка Фото: Parimatch продолжает работать в Беларуси, обновляя логотип своего кубка (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Букмекерская компания Parimatch продолжает работать в Беларуси. Компания даже представила в конце мая новый логотип своего футбольного кубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации футбола.

Логотип был показан на светодиодных табло и LED-панелях аккурат после финальной игры предыдущего кубкового сезона.

"Линии логотипа повторяют контур нового трофея "Parimatch-Кубка Беларуси", который изготовлен по мотивам награды, на протяжении 27 лет вручавшейся победителям Кубка БССР с 1976 по 1991 годы, а затем победителям Кубка Беларуси с 1992 по 2003 годы", - отмечают в пресс-службе.

Parimatch продолжает работать в Беларуси, обновляя логотип своего кубка

Напомним, ранее в Генштабе Украины сообщили, что Беларусь сняла с баз хранения свои танки и боевые машины пехоты. Военная техника может быть передана солдатам России.

Также мы писали, что с 22 июня по 1 июля в Гомельской области Беларуси, граничащей с Украиной, пройдут "мобилизационные учения".

Ранее народный депутат Людмила Буймистер, комментируя работу украинских компаний, в частности, Parimatch, в России и Беларуси заявила, что такой бизнес не имеет права существовать сегодня в Украине.

Глава бюджетного комитета Верховной рады Даниил Гетманцев предложил ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на оккупантов, и направлять эти средства на восстановление разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.

Как известно, букмекерская компания Parimatch в числе украинских предприятий, которые продолжают зарабатывать в России и Беларуси спустя три месяца войны, и спонсировать агрессора.

В 2021 году одним из спонсоров грозненской футбольной команды "Ахмат" (включенной США в санкционный список на основании "Глобального акта Магнитского") стала букмекерская контора PariMatch.

На официальном постере анонса футбольного матча между российскими клубами "Краснодар" и "Ахмат", который состоялся 21 мая, титульным спонсором кадыровского клуба продолжает быть Parimatch.

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