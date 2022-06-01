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Parimatch продовжує працювати в Білорусі, оновлюючи логотип свого кубка

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Середа 01 червня 2022 12:21
Parimatch продовжує працювати в Білорусі, оновлюючи логотип свого кубка Фото: Parimatch продовжує працювати в Білорусі, оновлюючи логотип свого кубка (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Букмекерська компанія Parimatch продовжує працювати в Білорусі. Компанія навіть представила в кінці травня новий логотип свого футбольного кубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білоруської федерації футболу.

Логотип був показаний на світлодіодних табло і LED-панелях акурат після фінальної гри попереднього кубкового сезону.

"Лінії логотипу повторюють контур нового трофея "Parimatch-Кубка Білорусі", який виготовлений за мотивами нагороди, яка протягом 27 років вручалася переможцям Кубка БРСР з 1976 по 1991 роки, а потім переможцям Кубка Білорусі з 1992 по 2003 роки", - зазначають у прес-службі.

Parimatch продовжує працювати в Білорусі, оновлюючи логотип свого кубка

Нагадаємо, раніше в Генштабі України повідомили, що Білорусь зняла з баз зберігання свої танки і бойові машини піхоти. Військова техніка може бути передана солдатам Росії.

Також ми писали, що з 22 червня по 1 липня в Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, пройдуть "мобілізаційні навчання".

Раніше народний депутат Людмила Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch, в Росії та Білорусі заявила, що такий бізнес не має права існувати сьогодні в Україні.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував ввести додаткові податки для компаній, що працюють на окупантів, і спрямовувати ці кошти на відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури України.

Як відомо, букмекерська компанія Parimatch серед українських підприємств, які продовжують заробляти в Росії і Білорусі через три місяці війни, і спонсорувати агресора.

У 2021 році одним із спонсорів грозненської футбольної команди "Ахмат" (включеної США в санкційний список на підставі "Глобального акту Магнітського") стала букмекерська контора PariMatch.

На офіційному постері анонсу футбольного матчу між російськими клубами "Краснодар" і "Ахмат", який відбувся 21 травня, титульним спонсором кадирівського клубу продовжує бути Parimatch.

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