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Parimatch отозвал франшизу в России, но не прекратил работу

Фото: Parimatch отозвал франшизу в России, но не прекратил там работу (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Отзыв франшизы на использование бренда украинского организатора азартных игр Parimatch в России не означает, что компания прекращает там работать, получать прибыль и финансировать налогами страну-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Прямой".

Как известно, ранее СЕО материнской компании в Украине Сергей Портнов отметил, что франшиза на Россию продана таким образом, что торговая марка и софт остались в Украине. Это означает, что украинская компания имеет все права и полномочия прекратить деятельность российского партнера.

Но несмотря заявление об отзыве франшизы, до сих пор никакой информации о продаже части компании или передаче прав на торговую марку в российских базах данных нет.

При этом в самой российской компании отмечают, что смена названия не отразится на работе с ключевыми партнерами.

"Мы продолжим следовать текущим курсом и оперировать под новым названием. Все обязательства перед клиентами компания продолжает выполнять в полном объеме, все средства и балансы остаются актуальными", - заявил председатель совета директоров Pаrimatch Россия Дмитрий Сергеев.

Техническая поддержка же российского сайта на вопрос о позиции компании относительно оккупации Украины российскими войсками отвечает, что не занимает ничью сторону, не имеет права давать оценку событиям и не комментирует действия властей.

Parimatch - крупнейшая букмекерская компания в СНГ, которую оценивают в 1 млрд долларов. Бренд организатора азартных игр создан в Украине с главным офисом на Кипре. 70% деятельности ведет в странах постсоветского пространства, в том числе в России и Беларуси.

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Российская ФедерациябизнесParimatch