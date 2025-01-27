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У ПАРЄ заявили, що мирний план щодо України має бути за її участю, а не без неї

Понеділок 27 січня 2025 17:40
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У ПАРЄ заявили, що мирний план щодо України має бути за її участю, а не без неї Фото: Ксав'є Беттель, голова Комітету міністрів Ради Європи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Переговори щодо миру в Україні повинні відбуватись лише за участі України. Інші дискусії можуть бути неприйнятними.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це заявив голова Комітету міністрів Ради Європи Ксав'є Беттель у Страсбурзі, де розпочала свою роботу зимова сесія ПАРЄ.

"Єдиний шлях, як ми можемо підтримати мирний проєкт щодо України - це за участю України. Якщо у президента Трампа є бажання вести дискусії про мир в Україні без України, я думаю, це буде неприйнятно, ні для європейських країн, ні для України", - сказав Беттель.

За його словами, якщо є мирний план, він має бути не про Україну, а за участю України.

План Трампа щодо України

До перемоги у президентських виборах у США Трамп заявляв, що його команда розробить план щодо України. Однак деталі цього плану все ще не відомі.

Попри це ЗМІ вже публікували ймовірні версії плану Трампа. Зазначається, що у плані може бути відтермінування вступу України в НАТО, введення миротворців у так звану "буферну зону", територіальні поступки тощо.

Також варто зауважити, що після інавгурації Трамп закликав Путіна укласти "угоду" про закінчення війни найближчим часом і пригрозив РФ митами та санкціями. На Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент США заявив, що хоче зустрітися з Путіним, щоб покласти край війні в Україні.

Детальніше про те, коли можуть початися переговори щодо завершення війни - у матеріалі РБК-Україна.

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