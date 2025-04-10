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ПАРЄ закликала запровадити санкції проти металургійних підприємств РФ у ЄС

Фото: ПАРЄ закликала запровадити санкції проти металургійних підприємств РФ у ЄС ((freepik.com))
Автор: Олександр Мороз

Парламентська Асамблея Ради Європи закликала запровадити санкції проти російських металургійних підприємств. Зокрема, вони мають бути накладені на імперію олігарха Володимира Лісіна - ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат", та ТОВ "ВІЗ-Сталь" та на "Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар народного депутата Олексія Гончаренка.

"ПАРЄ підтримала мою правку щодо запровадження санкцій по російській військовій економіці - зокрема, по бізнес-імперії олігарха Володимира Лісіна. Про це наголошував в правці і дуже важливо, що вона була врахована. Це чіткий сигнал: бізнес, який годує війну, не може безкарно працювати в Європі", - заявив нардеп. 

Нагадаємо, нещодавно видання Українська правда провело розслідування і з’ясувало, що  друга найбагатша людина РФ, власник Новоліпєцкого металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін, веде активну співпрацю з підприємствами РФ, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю. Водночас, два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю, а сам Лісін, попри тісну дружбу з Путіним – не перебуває під санкціями ЄС.

Раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС металопродукцію на суму €3 млрд. При цьому російська НЛМК, яка постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка критично важлива для російської оборонної промисловості.

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