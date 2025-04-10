ПАСЕ призвала ввести санкции против металлургических предприятий РФ в ЕС

"ПАСЕ поддержала мою правку о введении санкций по российской военной экономике - в частности, по бизнес-империи олигарха Владимира Лисина. Об этом говорил в правке и очень важно, что она была учтена. Это четкий сигнал: бизнес, который кормит войну, не может безнаказанно работать в Европе", - заявил нардеп.

Напомним, недавно издание Украинская правда провело расследование и выяснило, что второй самый богатый человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, ведет активное сотрудничество с предприятиями РФ, которые производят ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время, два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным - не находится под санкциями ЕС.

Ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС металлопродукцию на сумму €3 млрд. При этом российская НЛМК, которая поставляет металлургические слябы в ЕС, одновременно является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, которая критически важна для российской оборонной промышленности.