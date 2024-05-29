UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ПАРЄ пропонують виплачувати гроші українцям, які повернуться додому після війни

Фото: українцям можуть виплачувати гроші за повернення в Україну з ЄС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Комітет з міграції Парламентської асамблеї Ради Європи підтримав пропозицію про виплату грошової допомоги українцям, які після закінчення війни повертатимуться додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, очільника Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Олексія Гончаренка в Telegram.

Парламентар пояснив, що після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від країн ЄС.

Норму про виплату коштів українцям додали у велику доповідь щодо України, яку готує комітет ПАРЄ з міграції.

Допомога українцям в ЄС

Нагадаємо, тисячі українців виїхали у країни Європейського союзу від початку повномасштабної війни. Найбільше біженців перебуває у Польщі, Німеччині та Чехії.

Українським біженцям в ЄС пропонують тимчасовий захист, який передбачає надання фінансової допомоги. Умови надання допомоги та її рівень визначає кожна держава окремо. 

Згідно з опитуванням Info Sapiens, більшість українців планують повернутися до України після закінчення війни.

Також, за опитуваннями, близько 70% громадян України задоволені проживанням за кордоном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзВиплати