UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПАРЄ підтримала вступ Косово до Ради Європи, - журналіст

Фото: ПАРЄ підтримала вступ Косово до Ради Європи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 16 квітня, ухвалила рішення, що дозволяє Косово приєднатися до Ради Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Парламентська асамблея Ради Європи щойно переважною більшістю голосів ухвалила рішення, що дозволяє Косово приєднатися до Ради Європи", - повідомив журналіст.

За вступ Косова до Ради Європи проголосував 131 депутат, проти - 29, ще 11 утрималися.

За інформацією Йозвяка, остаточне рішення Комітет міністрів Ради Європи, ймовірно, ухвалить наступного місяця.

Нагадаємо, у травні 2022 року Косово подало заявку на вступ до Ради Європи, яку повинні розглянути Комітет міністрів і Парламентська асамблея.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рада ЄвропиКосово