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ПАРЄ підтримала вступ Косово до Ради Європи, - журналіст

Вівторок 16 квітня 2024 21:45
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ПАРЄ підтримала вступ Косово до Ради Європи, - журналіст Фото: ПАРЄ підтримала вступ Косово до Ради Європи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 16 квітня, ухвалила рішення, що дозволяє Косово приєднатися до Ради Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Парламентська асамблея Ради Європи щойно переважною більшістю голосів ухвалила рішення, що дозволяє Косово приєднатися до Ради Європи", - повідомив журналіст.

За вступ Косова до Ради Європи проголосував 131 депутат, проти - 29, ще 11 утрималися.

За інформацією Йозвяка, остаточне рішення Комітет міністрів Ради Європи, ймовірно, ухвалить наступного місяця.

Нагадаємо, у травні 2022 року Косово подало заявку на вступ до Ради Європи, яку повинні розглянути Комітет міністрів і Парламентська асамблея.

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