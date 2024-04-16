ПАСЕ поддержала вступление Косово в Совет Европы, - журналист

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 16 апреля, приняла решение, позволяющее Косово присоединиться к Совету Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Парламентская ассамблея Совета Европы только что подавляющим большинством голосов приняла решение, позволяющее Косово присоединиться к Совету Европы", - сообщил журналист. За вступление Косово в Совет Европы проголосовал 131 депутат, против - 29, еще 11 воздержались. По информации Йозвяка, окончательное решение Комитет министров Совета Европы, вероятно, примет в следующем месяце.