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ПАСЕ поддержала вступление Косово в Совет Европы, - журналист

Вторник 16 апреля 2024 21:45
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ПАСЕ поддержала вступление Косово в Совет Европы, - журналист Фото: ПАСЕ поддержала вступление Косово в Совет Европы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник, 16 апреля, приняла решение, позволяющее Косово присоединиться к Совету Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Парламентская ассамблея Совета Европы только что подавляющим большинством голосов приняла решение, позволяющее Косово присоединиться к Совету Европы", - сообщил журналист.

За вступление Косово в Совет Европы проголосовал 131 депутат, против - 29, еще 11 воздержались.

По информации Йозвяка, окончательное решение Комитет министров Совета Европы, вероятно, примет в следующем месяце.

Напомним, в мае 2022 года Косово подало заявку на вступление в Совет Европы, которую должны рассмотреть Комитет министров и Парламентская ассамблея.

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