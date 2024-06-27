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ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії

Четвер 27 червня 2024 11:07
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ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії Фото: ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

Парламентська асамблея ради Європи прийняла резолюцію №2557 "Про роль санкцій в протидії російській агресії проти України", який зокрема містить заклик до повної заборони ввезення в ЄС російського скрапленого природного газу (LNG) та продуктів металургійної промисловості, боротьби з тіньовим нафтовим флотом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram члена української делегації Олексія Гончаренка.

В резолюції зазначається, що 15% європейського ринку досі складає російський LNG. А загалом у 2023 році країна-агресор заробила 99 млрд доларів на поставках газу.

"Особливу увагу слід звернути на російські сталеві сляби, чавун і продукти залізорудної промисловості", - зазначається в прийнятому документі.

Також відзначається, що російські металургійні напівфабрикати з Росії руйнують європейський ринок, бо поступають туди за демпінговими цінами – 450 євро за тонну замість 600 євро за тонну.

"Це одна з основних галузей російської економіки, яка за оцінками, становить 3% ВВП країни, або приблизно $60 млрд на рік. Це призводить до демпінгу, затримці зеленого переходу і стимулювання економіки Російської Федерації, яка її фінансує загарбницьку війну проти України", - зазначається в рішенні ПАРЄ.

Як повідомлялось раніше, українська делегація ініціювала відповідні правки в резолюцію ПАРЄ задля посилення санкцій на російську газову і металургійну промисловості.

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