В ПАРЄ оцінили ризик закулісної угоди щодо України між Трампом і Путіним

"Як румун можу сказати, що пакт Молотова-Ріббентропа - це не те, про що забули в Румунії. І цей прецедент показує, що ми ніколи не повинні виключати будь-який тип діалогу, який може відбутися", - сказав він.

Депутат зазначив, що зараз він намагається "не хвилюватися без достатніх підстав".

"Але я хотів би, щоб ми не виключали жодного сценарію, над яким ми можемо не мати контролю зараз", - додав Булай.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп постійно говорить про бажання укласти якусь угоду з Володимиром Путіним. Деталі його плану досі невідомі, але з команди Трампа лунають заяви про те, що Україна має піти на поступки агресору.

Пакт Молотова-Ріббентропа

Пакт Молотова-Ріббентропа- це договір про ненапад між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом, підписаний 23 серпня 1939 року в Москві. Названий за іменами міністрів закордонних справ обох країн- В'ячеслава Молотова (СРСР) і Йоахіма фон Ріббентропа (Німеччина).

Офіційна частина передбачала взаємний нейтралітет та зобов’язання не нападати одне на одного протягом 10 років.

Таємний протокол передбачав поділ сфер впливу в Східній Європі між СРСР і Німеччиною. За цим протоколом:

Німеччина визнавала право СРСР на Прибалтику (Латвію, Литву, Естонію), східну Польщу, Бессарабію (частину сучасної Молдови) та Фінляндію. Польща мала бути розділена між двома державами.

У відповідності з договором, 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу, що стало початком Другої світової війни. СРСР вступив у війну на боці Німеччини - Червона армія 17 вересня вторглася в Польщу зі сходу. У 1940 році СРСР окупував країни Балтії та Бессарабію. У червні 1941 року Німеччина порушила договір і напала на СРСР

Пакт залишався таємним до 1945 року, а Радянський Союз заперечував існування таємного протоколу аж до його офіційного визнання у 1989 році.