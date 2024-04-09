"Парасолька може бути не завжди відкрита". Боррель закликав ЄС не розраховувати, що США захистять блок

"Парасолька США, на яку ми покладалися з часів холодної війни, може бути не завжди відкрита. Можливо, залежно від того, хто править у Вашингтоні, ми не зможемо розраховувати на те, що Америка нас захистить", - заявив він.

При цьому Боррель додав, що всередині альянсу пріоритети окремих членів можуть змінюватися.

Водночас глава дипломатії ЄС заявив, що Європа має готуватися до можливої війни, оскільки повномасштабний конфлікт на континенті за межами України "більше не є фантазією". За його словами, "Росія загрожує Європі", як триваючою війною в Україні, так і гібридними атаками на країни-члени ЄС

"Війна, безумовно, насувається на нас. Високоінтенсивна війна із застосуванням звичайних озброєнь у Європі більше не є фантазією", - наголосив він.

