"Зонтик может быть не всегда открыт". Боррель призвал ЕС не рассчитывать, что США защитят блок

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал европейские страны не рассчитывать на защиту блока со стороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
"Зонтик США, на который мы полагались со времен холодной войны, может быть не всегда открыт. Возможно, в зависимости от того, кто правит в Вашингтоне, мы не сможем рассчитывать на то, что Америка нас защитит", - заявил он.
При этом Боррель добавил, что внутри альянса приоритеты отдельных членов могут меняться.
В то же время глава дипломатии ЕС заявил, что Европа должна готовиться к возможной войне, поскольку полномасштабный конфликт на континенте за пределами Украины "больше не является фантазией". По его словам, "Россия угрожает Европе", как продолжающейся войной в Украине, так и гибридными атаками на страны-члены ЕС
"Война, безусловно, надвигается на нас. Высокоинтенсивная война с применением обычных вооружений в Европе больше не является фантазией", - подчеркнул он.
Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
Его замечания прозвучали на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.
16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.
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