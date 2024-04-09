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"Зонтик может быть не всегда открыт". Боррель призвал ЕС не рассчитывать, что США защитят блок

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал европейские страны не рассчитывать на защиту блока со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Зонтик США, на который мы полагались со времен холодной войны, может быть не всегда открыт. Возможно, в зависимости от того, кто правит в Вашингтоне, мы не сможем рассчитывать на то, что Америка нас защитит", - заявил он. 

При этом Боррель добавил, что внутри альянса приоритеты отдельных членов могут меняться. 

В то же время глава дипломатии ЕС заявил, что Европа должна готовиться к возможной войне, поскольку полномасштабный конфликт на континенте за пределами Украины "больше не является фантазией". По его словам, "Россия угрожает Европе", как продолжающейся войной в Украине, так и гибридными атаками на страны-члены ЕС

"Война, безусловно, надвигается на нас. Высокоинтенсивная война с применением обычных вооружений в Европе больше не является фантазией", - подчеркнул он. 

 

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечания прозвучали на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

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ЕвросоюзВойна России против УкраиныЖозеп БоррельСоединенные Штаты Америки