"Парасолька може бути не завжди відкрита". Боррель закликав ЄС не розраховувати, що США захистять блок
Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель закликав європейські країни не розраховувати на захист блоку з боку США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Парасолька США, на яку ми покладалися з часів холодної війни, може бути не завжди відкрита. Можливо, залежно від того, хто править у Вашингтоні, ми не зможемо розраховувати на те, що Америка нас захистить", - заявив він.
При цьому Боррель додав, що всередині альянсу пріоритети окремих членів можуть змінюватися.
Водночас глава дипломатії ЄС заявив, що Європа має готуватися до можливої війни, оскільки повномасштабний конфлікт на континенті за межами України "більше не є фантазією". За його словами, "Росія загрожує Європі", як триваючою війною в Україні, так і гібридними атаками на країни-члени ЄС
"Війна, безумовно, насувається на нас. Високоінтенсивна війна із застосуванням звичайних озброєнь у Європі більше не є фантазією", - наголосив він.
У НАТО готуються до можливих ескалацій
Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.
Його зауваження пролунали на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.
16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.
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