"Зонтик может быть не всегда открыт". Боррель призвал ЕС не рассчитывать, что США защитят блок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Зонтик США, на который мы полагались со времен холодной войны, может быть не всегда открыт. Возможно, в зависимости от того, кто правит в Вашингтоне, мы не сможем рассчитывать на то, что Америка нас защитит", - заявил он.

При этом Боррель добавил, что внутри альянса приоритеты отдельных членов могут меняться.

В то же время глава дипломатии ЕС заявил, что Европа должна готовиться к возможной войне, поскольку полномасштабный конфликт на континенте за пределами Украины "больше не является фантазией". По его словам, "Россия угрожает Европе", как продолжающейся войной в Украине, так и гибридными атаками на страны-члены ЕС

"Война, безусловно, надвигается на нас. Высокоинтенсивная война с применением обычных вооружений в Европе больше не является фантазией", - подчеркнул он.