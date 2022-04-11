Параллельный импорт. Россия будет завозить продукцию брендов без их разрешения

Сообщается, что министерство уже составляет список брендов в легкой промышленности и других отраслях, которые ушли с российского рынка. В дальнейшем их продукция попадет под параллельный импорт, то есть без разрешения самих брендов.

Предполагается, что импорт будет проводиться по альтернативным каналам. В частности, люксовые товары продают в России через эксклюзивных дистрибуторов из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан).

Москва полагает, что любая первая продажа таких товаров в любой стране мира должна давать возможность легально продавать их в России. Такой принцип действует в некоторых странах, в том числе в Японии.

На данный момент обсуждается окончательный список брендов, товары которых будут ввозить в Россию без их разрешения.