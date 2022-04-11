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Паралельний імпорт. Росія завозитиме продукцію брендів без їх дозволу

Фото: Росія імпортуватиме товари брендів без дозволу (gettyimages)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство промисловості і торгівлі Російської Федерації пропонує завозити продукцію брендів, які припинили або призупинили роботу в Росії, без дозволу правовласників. Список таких брендів вже складається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Известия".

Повідомляється, що міністерство вже складає список брендів в легкій промисловості та інших галузях, які пішли з російського ринку. Надалі їх продукція потрапить під паралельний імпорт, тобто без дозволу самих брендів.

Передбачається, що імпорт проводитиметься альтернативними каналами. Зокрема, люксові товари продають в Росії через ексклюзивних дистрибуторів з країн ЄАЕС (Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан).

Москва вважає, що будь-який перший продаж таких товарів в будь-якій країні світу має давати можливість легально продавати їх в Росії. Такий принцип діє в деяких країнах, в тому числі в Японії.

На даний момент обговорюється остаточний список брендів, товари яких будуть ввозити в Росію без їх дозволу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, які міжнародні компанії продовжують працювати в Росії.

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