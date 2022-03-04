Паралимпийская сборная Украины устроила антивоенный протест в Пекине

Акция украинских паралимпийцев прошла под лозунгами "Нет войне! Мир Украине!". Спортсмены развернули плакаты, а также скандировали Peace for Ukraine!

"Наша цель, наша миссия здесь, на высшем спортивном форуме мира – объединить, мобилизовать весь мир, чтобы остановить войну в Украине. Работаем, действуем в этом направлении каждую минуту. Даем осознание, что сегодня Украина – весь мир, а весь мир – Украина!" – заявил Сушкевич.

Паралимпийские игры в Пекине продлятся до 13 марта. От Украины в Поднебесную полетели 20 спортсменов и 9 гайдов.