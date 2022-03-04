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Паралимпийская сборная Украины устроила антивоенный протест в Пекине

Автор: Антон Федорцив

Украинские спортсмены организовали акцию протеста против вторжения России в день открытия зимней Паралимпиады-2022 в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль президента Национального комитета спорта инвалидов Валерия Сушкевича в Facebook.

Акция украинских паралимпийцев прошла под лозунгами "Нет войне! Мир Украине!". Спортсмены развернули плакаты, а также скандировали Peace for Ukraine!

"Наша цель, наша миссия здесь, на высшем спортивном форуме мира – объединить, мобилизовать весь мир, чтобы остановить войну в Украине. Работаем, действуем в этом направлении каждую минуту. Даем осознание, что сегодня Украина – весь мир, а весь мир – Украина!" – заявил Сушкевич.

Паралимпийские игры в Пекине продлятся до 13 марта. От Украины в Поднебесную полетели 20 спортсменов и 9 гайдов.

Напомним, что украинский МИД упрекнул Human Rights Watch в предвзятых исследованиях после агрессии РФ.

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Вторжение России в Украину