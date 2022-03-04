Паралімпійська збірна України влаштувала антивоєнний протест у Пекіні

Акція українських паралімпійців пройшла під гаслами "Ні війні! Мир Україні!". Спортсмени розгорнули плакати, а також скандували Peace for Ukraine!

"Наша мета, наша місія тут, на вищому спортивному форумі світу – об'єднати, мобілізувати весь світ, щоб зупинити війну в Україні. Працюємо, діємо у цьому напрямку кожної хвилини. Даємо усвідомлення, що сьогодні Україна – весь світ, а весь світ – Україна!" – заявив Сушкевич.

Паралімпійські ігри в Пекіні триватимуть до 13 березня. Від України до Піднебесної полетіли 20 спортсменів і 9 гайдів.