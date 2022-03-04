Паралімпійська збірна України влаштувала антивоєнний протест у Пекіні

Українські спортсмени організували акцію протесту проти вторгнення Росії у день відкриття зимової Паралімпіади-2022 в Китаї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль президента Національного комітету спорту інвалідів Валерія Сушкевича у Facebook.
Акція українських паралімпійців пройшла під гаслами "Ні війні! Мир Україні!". Спортсмени розгорнули плакати, а також скандували Peace for Ukraine!
"Наша мета, наша місія тут, на вищому спортивному форумі світу – об'єднати, мобілізувати весь світ, щоб зупинити війну в Україні. Працюємо, діємо у цьому напрямку кожної хвилини. Даємо усвідомлення, що сьогодні Україна – весь світ, а весь світ – Україна!" – заявив Сушкевич.
Паралімпійські ігри в Пекіні триватимуть до 13 березня. Від України до Піднебесної полетіли 20 спортсменів і 9 гайдів.
Нагадаємо, що українське МЗС дорікнуло Human Rights Watch за упереджені дослідження після агресії РФ.
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