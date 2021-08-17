На Паралимпиаде в Токио не будет спортсменов из Афганистана
Фото: на Паралимпиаде в Токио не будет спортсменов из Афганистана (twitter.com/Paralympics)
На Паралимпиаде в Токио не будет спортсменов из Афганистана. Они не смогут попасть в Токио из-за заблокированных аэропортов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.
Известно, что в Паралимпиаде Афганистан должны были представлять два спортсмена - тхэквондисты Закия Худадади и Хосейн Расули.
23-летняя Худадади должна была стать первой женщиной, которая когда-либо представляла Афганистан на Паралимпиаде.
Паралимпиада 2020 пройдет с 24-го августа по 5 сентября 2021 года в Токио. Будет разыграно 540 комплектов наград.
Напомним, что Паралимпийские игры в Токио проведут без зрителей из-за коронавируса.
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