Фото: на Паралимпиаде в Токио не будет спортсменов из Афганистана (twitter.com/Paralympics)

На Паралимпиаде в Токио не будет спортсменов из Афганистана. Они не смогут попасть в Токио из-за заблокированных аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.