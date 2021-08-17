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На Паралимпиаде в Токио не будет спортсменов из Афганистана

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Токио, Вторник 17 августа 2021 04:09
На Паралимпиаде в Токио не будет спортсменов из Афганистана Фото: на Паралимпиаде в Токио не будет спортсменов из Афганистана (twitter.com/Paralympics)
Автор: РБК-Украина

На Паралимпиаде в Токио не будет спортсменов из Афганистана. Они не смогут попасть в Токио из-за заблокированных аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

Известно, что в Паралимпиаде Афганистан должны были представлять два спортсмена - тхэквондисты Закия Худадади и Хосейн Расули.

23-летняя Худадади должна была стать первой женщиной, которая когда-либо представляла Афганистан на Паралимпиаде.

Паралимпиада 2020 пройдет с 24-го августа по 5 сентября 2021 года в Токио. Будет разыграно 540 комплектов наград.

Напомним, что Паралимпийские игры в Токио проведут без зрителей из-за коронавируса.

Также ранее мы писали, что в Японии стремительно растет заболеваемость COVID-19: более 20 тысяч человек в сутки.

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