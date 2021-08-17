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На Паралімпіаді в Токіо не буде спортсменів з Афганістану

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Токіо, Вівторок 17 серпня 2021 04:09
На Паралімпіаді в Токіо не буде спортсменів з Афганістану Фото: на Паралімпіаді в Токіо не буде спортсменів з Афганістану (twitter.com/Paralympics)
Автор: РБК-Україна

На Паралімпіаді в Токіо не буде спортсменів з Афганістану. Вони не зможуть потрапити в Токіо через заблоковані аеропорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.

Відомо, що в Паралімпіаді Афганістан повинні були представляти два спортсмени - тхеквондисти Закія Худададі і Хосейн Расулі.

23-річна Худададі повинна була стати першою жінкою, яка коли-небудь представляла Афганістан на Паралімпіаді.

Паралімпіада 2020 пройде з 24-го серпня по 5 вересня 2021 року в Токіо. Буде розіграно 540 комплектів нагород.

Нагадаємо, що Паралімпійські ігри в Токіо проведуть без глядачів через коронавірус.

Також раніше ми писали, що в Японії стрімко зростає захворюваність COVID-19: понад 20 тисяч осіб на добу.

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