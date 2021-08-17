Фото: на Паралімпіаді в Токіо не буде спортсменів з Афганістану (twitter.com/Paralympics)

На Паралімпіаді в Токіо не буде спортсменів з Афганістану. Вони не зможуть потрапити в Токіо через заблоковані аеропорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.