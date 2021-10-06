UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Паралимпиада и Олимпиада в Токио: во время Игр заблокировали 450 миллионов кибератак

Автор: Наталья Скороход

Паралимпийские и Олимпийские игры в этом году, которые проходили в Токио, подвергались кибератакам 450 миллионов раз. Об этом сообщили в оргкомитете токийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

По словам организаторов и других источников, с момента открытия Олимпиады 23 июля до закрытия Паралимпийских игр 5 сентября было заблокировано около 450 миллионов кибератак, направленных на официальный сайт Игр и систему оргкомитета.

оргкомитете Игр.

Подробности кибератак не сообщаются, однако известно, что большинство из них были распределенными атаками типа "отказ в обслуживании" или DDoS-атаками", в ходе которых хакеры подавляли сети, отправляя потоки данных из нескольких источников в течение короткого периода времени.

В компании Trend Micro, которая занимается обеспечением безопасности в Интернете, считают, что это небольшое количество кибератак. Это может быть связано с тем, что Игры в Токио проводились на фоне пандемии коронавируса. То есть, билеты и другая информация для посетителей не могли быть использованы злонамеренно из-за того, что Игры проводились без зрителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада