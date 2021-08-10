Байден поблагодарил власти Японии за Олимпиаду и поддержал Паралимпийские игры

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Йосихиде Суга провели телефонный разговор. В ходе беседы Байден поблагодарил премьер-министра Японии за успешное проведение Олимпийских игр в Токио и выразил поддержку Паралимпийским играм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times .

Американский президент поддержал план Японии по проведению "безопасной и надежной" Олимпиады, несмотря на опасения.

"Байден аплодировал выступлениям всех спортсменов и подчеркнул успехи японских и американских олимпийцев", - говорится в заявлении Белого дома.

Также Байден выразил поддержку проведению Параолимпийских игр, которые по информации Белого дома, начнутся в конце месяца.

"Президент также подтвердил свою неизменную поддержку проведения Японией Паралимпийских игр, отметив при этом меры общественного здравоохранения, принятые для того, чтобы олимпийские спортсмены могли соревноваться в лучших традициях олимпийского духа", - говорится в сообщении.

Паралимпийские игры планируются с 24 августа по 5 сентября.